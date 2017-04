Slideshow

Renault geeft prijs aan vernieuwde Captur Instappen vanaf € 19.190

Renault heeft de prijzen van de vernieuwde Captur bekendgemaakt. Die is er nu ook als luxere Initiale Paris.

Vorige maand presenteerde Renault officieel de opgefriste Captur. De populairste B-segment-cross-over kreeg onder andere nieuwe dagrijverlichting, waarmee het neusje weer prima in lijn is met het familiegezicht. Ledachterlichten zorgen ervoor dat de auto ook aan de achterkant weer wat eigentijdser oogt.



De vernieuwde Renault Captur wordt met de 90 pk sterke TCe-benzinemotor leverbaar vanaf € 19.190 in de standaard Life-uitvoering. De luxuezer uitgevoerde Intens doet daar tegen een meerprijs van € 3.900 onder andere ledverlichting, klimaatregeling en het aan Android te linken navigatie- en multimediasysteem R-Link bovenop.



De nieuwe topuitvoering is de Initiale Paris. Die heeft een iets gewijzigde grille met meer chromen accenten, met nappaleer beklede stoelen, stoelverwarming, leerafwerking op het dashboard en aluminium pedalen en instaplijsten. Alleen de TCe 120 is er als Initiale Paris, voor € 28.090. Met de EDC-automaat kost hij € 29.690.



Voor de dieselaars is er weer de dCi 110. Die is er vanaf € 28.090. Verder is de Captur tijdelijk leverbaar als Edition One, die qua uitrusting zijn plaats vindt tussen de Intens en de Initiale Paris. Die uitvoering heeft onder andere leren bekleding, verwarmbare voorstoelen en een achteruitrijcamera. De Captur is leverbaar vanaf juni, bestellen kan per direct.



Prijslijst

Uitvoering Vanafprijs TCe 90 Life € 19.190 Zen € 21.290 Intens € 23.090 Edition One € 24.390 TCe 120 Intens € 24.890 Edition One € 26.190 Initiale Paris € 28.090 TCe 120 EDC-automaat Intens € 26.490 Edition One € 27.790 Initiale Paris € 29.690 dCi 110 Edition One € 28.090