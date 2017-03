Slideshow

Renault presenteert facelift-Captur Kaptur-neusje, maar dan anders

Renault presenteert de gefacelifte Captur die straks op de Autosalon van Genève staat te pronken, maar houdt nog de nodige informatie achter de hand. Wel is duidelijk dat de neus van de auto veel overeenkomsten vertoont met die van de Russische Kaptur.

De Kaptur-met-een-K is langer dan 'onze' Captur en kreeg bij z'n introductie een iets moderner neusje met een grotere, Kadjar-achtige grille mee. Dat riep eerder al de gedachte op dat de West-Europese Captur op termijn ook deze voorzijde zou krijgen, een vermoeden dat vandaag min of meer wordt bevestigd. De grille maakt de overstap, maar de koplampen van de Captur hebben een nieuwe indeling en de voorbumper van het getoonde exemplaar is nipt anders van vorm. Het resultaat is een Captur die, mede dankzij de C-vormige dagrijverlichting, weer prima bij de rest van het Renault-gamma past. Aan de achterzijde zijn de verschillen kleiner dan voorheen, maar de led-achterlichten zorgen ook hier voor een modernere uitstraling. De facelift wordt gecompleteerd door de nodige nieuwe kleuren, meer optiemogelijkheden en andere bekledingsssoorten.

Vooralsnog voorziet Renault slechts in de drie hier getoonde, ietwat overbewerkte afbeeldingen. Het interieur houdt het merk nog even achter de hand, net als een niet nader omschreven nieuwe versie van de Captur. Het belang van de facelift voor Renault is groot, want met 215.670 verkochte exemplaren was de Captur in 2016, drie jaar na z'n lancering, nog altijd de populairste auto in z'n segment in Europa.