Renault Mégane RS vanuit alle hoeken Patentschetsen verraden nieuwe details

Er zijn nieuwe patentschetsen opgedoken van de langverwachte nieuwe generatie Renault Mégane RS!

Als er een hot-hatch is waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn, dan is het wel de volledig nieuwe Mégane RS. De vorige generatie van de beresterke Renault wist meerdere malen een recordtijd voor een in de categorie 'snelste voorwielaandrijver op de Nürburgring' neer te zetten en als we de achterwielsturing in gedachten houden waarmee de nieuwe generatie Mégane RS beschikbaar komt, dan belooft ook deze nieuwe RS een circuitspeeltje eersteklas te worden. De afgelopen maanden is de Mégane RS al diverse keren geteaset en zelfs gedeeltelijk gelekt. Dat laatste gebeurt vandaag min of meer opnieuw, maar dan in de vorm van opgedoken patentschetsen.

Deze nieuwe patenttekeningen laten een aantal nieuwe details zien. Zo lijken zowel de koplampen als de achterlichten anders ingedeeld dan die van de reguliere Méganes. Ook zien we de als een racevlag geblokte mistlampen onderin de voorbumper van de Mégane, een RS-detail dat we eerder al op de Clio RS zagen. Wat de nieuwe spierbundel van Renault gaat aandrijven, is nog niet met zekerheid te zeggen. Wij zetten in op een 1,8- of 2,0-liter grote viercilinder die rond de 300 pk opwekt.

Renault stelde de vierde generatie Mégane in 2015 voor tijdens de IAA van Frankfurt. Medio 2016 verscheen het model op de markt, dus wat dat betreft is de auto nog zeer vers te noemen. Tussen de rits patentschetsen van de RS, zitten tekeningen van een Mégane GT. Deze subtopper van het Mégane-gamma krijgt nieuwe bumpers en lijkt dezelfde kop- en achterlampen te krijgen als de RS. Of Renault deze wijziging doorvoert op het hele Mégane-gamma, zal nog moeten blijken. Het zou erg vroeg zien. Mogelijkerwijs wil Renault de GT en RS verder onderscheiden van de reguliere Mégane-uitvoeringen.

In september weten we meer. Dan trekt Renault eindelijk het doek van de volledig nieuwe Mégane RS.