Renault Mégane RS toont achterste Recordjager in beeld

Met smart wacht autoland op de introductie van een nieuwe generatie Mégane RS. De bilpartij van de Franse hot hatch is nu in beeld verschenen.

De laatste Mégane RS staat bekend als de hot hatch in het C-segment die de een na het andere record op de Nürburgring weet aan te schermen. De voorwielaangedreven Fransman is aan een opvolger toe en vandaag kunnen we dankzij Ferd de achterzijde vast aanschouwen.

De oranjekleurige Mégane RS toont een diffuser waarin in het midden een stevige trapeziumvormige uitlaat is geplaatst. Voor wie nog twijfel had, moet even de RS-aanduiding op de achterklep op zich in laten werken.

In z'n meest recente vorm schopte de Mégane RS het tot 275 pk. Voor de aandrijving verwachten we dat opnieuw een geblazen 1.8 viercilinder verantwoordelijk is. In de dit jaar gepresenteerde Alpine A110 ligt een 252 pk en 320 Nm sterke 1,8-liter grote turbomotor. Wij mikken erop dat een potentere variant van dat blok als kloppend hart zal dienen. Of de vierwielsturing die van de Mégane GT kennen ook naar de RS komt, valt nog te bezien.

Eenmaal op de markt, mag de Mégane RS natuurlijk diret al aan de bak. Onlangs wist Honda met de nieuwe Civic Type-R op de Nürburgring een tijd te zetten van 7 minuten en 43, seconden. De Japanner mag zich daarmee vooralsnog de snelste voorwielaandrijver op de Nordschleife noemen.