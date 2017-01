Slideshow

Renault Master nu ook als Z.E. Derde elektrische besteller van Renault

Renault breidt zijn aanbod Z.E.-modellen naar boven uit. We maken kennis met de volledig elektrische Master Z.E.

De huidige in 2010 gelanceerde Master heeft het lang zonder elektrische variant moeten doen, maar daar is nu verandering in gekomen. Het elektrische bedrijfswagengamma van Renault bestaat nu uit de Twingo Cargo, de Kangoo Z.E. en deze nieuwe Master Z.E.

De Master beschikt over een 33 kWh groot accupakket van LG Chem. De batterijen leveren elektriciteit aan Renaults R75 elektromotor, een 76 pk sterke unit die we kennen uit de Zoe. De bus moet daarmee een topsnelheid van 115 km/h kunnen halen. Relevanter is de, volgens de NEDC-methode vastgestelde, actieradius van 200 kilometer. In zes uur is de Master Z.E. weer volte laden. Gelukkig voor de zakelijke koper is ook de Master Z.E. in diverse smaken te krijgen. Op de bestellijst staan zowel de L1H1 en L2H2 als de L3H2 en L3 Platform Cabine die geschikt is voor een opbouw.