'Renault is blij met EV-concurrentie' Groei segment draagt bij aan acceptatie

Renault heeft altijd meegedaan in de voorhoede als het op elektrische auto’s aankomt. Dat er anno 2017 steeds meer concurrentie is op dat gebied, juicht het merk naar verluidt alleen maar toe.

Met de Fluence ZE, Kangoo ZE, de Twizy en - vooral – de Zoe is Renault lekker bezig met volledig elektrische auto's. Sinds z'n recente 'update' kan de Zoe in theorie zelfs 400 km ver komen op een acculading, waarmee de actieradiusangst feitelijk tot het verleden behoort.

Leuk, maar inmiddels is Renault allang niet meer uniek. Hyundai heeft de Ioniq Electric, de BMW i3 heeft meer actieradius, Nissan werkt aan een nieuwe Leaf, Opel wil op korte termijn de markt 'openbreken' met de Ampera-e en dan is er natuurlijk ook nog de Tesla Model 3. Voor Renault is er dus steeds meer reden om zich te onderscheiden, maar dat is volgens Gilles Normand, Renaults EV-baas, alleen maar goed nieuws. Aan journalisten van Automotive News Europe vertelt hij dat de groei van het segment niet alleen goed nieuws is voor de ontwikkeling van de auto's zelf, maar ook voor de uitbreiding van de laad-infrastructuur. De groei van de markt maakt investeren in elektrische auto's interessanter voor meer partijen, en dat is ook goed nieuws voor Renault. ";Nu de auto's meer actieradius hebben, is de doorbraak van EV's een stuk dichterbij gekomen", vertelt Normand.

In AutoWeek 14, die deze week in de winkel ligt, bekijken we hoe de markt erbij staat door de Hyundai Ioniq, Renault Zoe en BMW i3 tegen elkaar uit te spelen in een triotest. Dat verhaal is ook hier te verkrijgen.