Renault Symbioz: Drive-in is de toekomst Auto en huis spelen onder een hoedje

De auto van de toekomst staat niet meer op zichzelf, maar maakt deel uit van een geïntegreerd systeem, gelooft Renault. Om dat te concretiseren, staat op de IAA in Frankfurt project Symbioz: een auto en een huis die onder één hoedje spelen en onder één dak slapen.

Renault pakt dit jaar op Frankfurt eens heel anders uit. Het – letterlijk – grootste nieuws op de stand is een huis. "De IAA is natuurlijk een feest waar vooral de Duitse merken groot aanwezig zijn. Om in dat geweld niet onder te sneeuwen, doen wij het eens heel anders", verklaart designbaas Laurens van den Acker met een glimlach. Elke ontwerpgeneratie van Renault wordt voorafgegaan door een zestal concepts. De Z33 Symbioz is de derde trap van de huidige serie, na de Trésor die vorig jaar in Parijs debuteerde en de Play F1 die in Sjanghai werd onthuld. Het bijzondere aan de Symbioz zit eigenlijk al verscholen in de naam. Symbiose is Grieks voor samenlevend en de auto staat dan ook niet alleen, maar moet een eenheid vormen met H33; het huis. Volgens Renault zullen die twee in de toekomst nauw gaan samenwerken door het delen van drie zaken: data, energie en ruimte. Zo weet het huis naar welke muziek of radioprogramma je onderweg aan het luisteren was en kan het deze thuis naadloos laten doorgaan. Het weet ook wanneer je zult aankomen en kan zo zorgen dat temperatuur en (sfeer)verlichting naar smaak zijn ingesteld. Maar ook energie kan op een slimme manier worden verdeeld. Auto en huis hebben immers toegang tot je agenda. Zo weten ze ruim van tevoren dat je het weekend bijvoorbeeld naar je schoonmoeder in Groningen gaat en je huis dus weinig, maar de auto des te meer elektriciteit nodig zal hebben; daar wordt met de accubelading dan ook rekening mee gehouden.

Vaste stek

Het delen van de ruimte is nog wat meer 'out of the box'. De visionairs van Renault vinden het zonde dat de auto 95 procent van de tijd in de garage of op straat niets staat te doen. Dus is 'maison Renault' een drive-in. De Z33 rijdt bij thuiskomst zo naar binnen, om plaats te nemen op zijn vaste stek, een draaiplateau in de verticale cilinder die de kern van het huis vormt. Daar kan hij blijven staan, maar hij kan ook omhoog, doordat het plateau ook als lift fungeert. Boven aangekomen kan de auto het dakterras op. Ledverlichting aan de buitenkant van de cilinder geeft met kleuren aan of de bewoner thuis is of niet. De zin daarvan ontgaat ons, afgezien van het inbrekersgilde dan, maar ach, het is concept.

Leuk bedacht allemaal, maar waarom zou je je auto in huis willen hebben? Welnu, omdat de Symbioz elektrisch en autonoom is, is de binnenruimte erg groot en woonkamerachtig. De twee elektromotoren zitten bij de achteras, en bezorgen de studie achterwielaandrijving.

In standje autonoom is het dashboard zo ver mogelijk ingetrokken en staan de vier stoelen vis-à-vis met een tafeltje in het midden. En aangezien veel aandacht is besteed aan hifi, isolatie en beeldschermen, is de auto dan ineens een heerlijk kamertje om je terug te trekken met een boek, een goed gesprek te voeren, te gamen of een filmpje te pakken.

Praktisch probleem

De auto zelf kun je in zekere zin zien als een verre nazaat van de oer-Espace. Ook hier heel veel ruimte, dankzij de enorme wielbasis en de platte ondervloerse accu's. In zelfrijd-stand is de beenruimte achterin daardoor al enorm. Ga je op vol autonoom, dan trekt het dashboard zich met in elkaar schuivende lamellen weg, het stuur klapt er onder. De voorstoelen draaien en je hebt een zitje voor vier. De portieren slaan bijna 90 graden open en de glazen kap kan omhoog, wat de instap vergemakkelijkt en mogelijk maakt dat de auto als zithoek deel kan uitmaken van het huis.

Meer over de Renault Symbioz en het volledige interview met Laurens van den Acker lees je in AutoWeek 37 die woensdag 13 september verschijnt.