Renault bevestigt 4Control voor Mégane RS Nieuwe hothatch in twee smaken

Renault heeft weer een tipje van de sluier gelicht die de Mégane RS bedekt.

De PR-machine van Renault Sport draait logischerwijs volle toeren. Tijdens de IAA van Frankfurt presenteert de sportafdeling van Renault de nieuwe Mégane RS. Vandaag laat Renault weten dat de krachtpatser 4Control krijgt. Daarmee is het de eerste in zijn segment met vierwielsturing. De komst van 4Control lag al in de lijn der verwachting, daar ook de subtopper van het Mégane-gamma, de GT, over deze mechaniek beschikt.

Renault bevestigt verder dat de Mégane RS net als zijn voorganger in twee smaken beschikbaar komt. Zo is er weer een Sport-versie en een extra 'harde' Cup-variant. In z'n laatste was de Mégane RS goed voor 275 pk. Het is aannemelijk dat opnieuw een geblazen 1,8-liter grote viercilinder verantwoordelijk zal zijn voor de aandrijving. In de dit jaar gepresenteerde Alpine A110 ligt immers een 252 pk en 320 Nm sterke 1,8-liter grote turbomotor. Mocht dit het hart zijn dat in de Mégane RS gelepeld wordt, dan zal hij in die hete bliksem uiteraard meer kracht leveren.