Renault Alaskan dit jaar nog naar Europa Europese introductie in september

Renault voegt met de Alaskan een volledig nieuw model aan zijn line-up toe. De pick-up moet in september op de Europese verkooplijsten te vinden zijn.

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat Renault het doek trok van de Alaskan, een op de Nissan Navara gebaseerde pick-up die aanvankelijk in Columbia aan de wereld werd voorgesteld. Renault laat weten dat de auto in Europa volgende maand op de markt verschijnt.

Op de motorenlijst zet Renault een 2,3-liter metende biturbo dCi-dieselmotor, een zelftontbrander die het merk ook in de Master heeft liggen. Het blok komt in twee smaken beschikbaar: met 160 en 190 pk. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak of een zeventrapsautomaat. Er is keuze uit achterwiel- en vierwielaandrijving. Het maximum aanhangergewicht is vastgesteld op 3,5 ton en de bodemvrijheid bedraagt 23 centimeter.

De Nissan Navara blijkt een populair model. Niet alleen de Alaskan deelt namelijk zijn basis met die Japanner, ook de hagelnieuwe X-klasse van Mercedes-Benz leunt op Navara-techniek.

Renault gaat de Alaskan als eerste bouwen in Mexico. In een later stadium zal hij ook in Spanje (Barcelona) en Argentinië (Cordoba) van de band lopen.