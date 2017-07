Slideshow

Releasedatum Tesla Model 3 'bekend' Eind juli eerste 30 exemplaren uitgeleverd

Zojuist, zondagnacht Amerikaanse tijd, heeft Elon Musk via Twitter laten weten dat de productie van de Model 3 aanstaande vrijdag begint en klanten eind van de maand hun eerste auto’s geleverd krijgen.

Afgelopen vrijdag was er al een sprankje hoop in de vorm van een wat raadselachtige tweet van Tesla-honcho Elon Musk, maar de goede verstaander kon daar toch echt uit opmaken dat er een releasedatum voor de Model 3 aan zat te komen. En niets blijkt minder waar, want zojuist wist Musk inderdaad te melden dat de Model 3 alle benodigde goedkeuringen heeft om massaproductie te starten. Aanstaande vrijdag moet bovendien al het exemplaar met serienummer 1 van de band rollen.

En die releasedatum dan? Nou ja, die blijft wat vaag, maar 28 juli – over ruim drie weken dus al – moeten de eerste 30 klanten die een pre-order plaatsten tijdens een zogeheten 'Handover party' hun langverwachte Model 3 overhandigd krijgen. Vervolgens moet de productie exponentieel toenemen: 100 auto's in augustus, in september ruim 1.500 en eenmaal in december zo'n 20.000 auto's per maand. Kijk, dan gaan we meters maken.

In zijn tweet van vanochtend benadrukte Musk nog eens dat Tesla twee weken voor op schema lag wat betreft de 'regulatory requirements', en zodoende ook de kick-off van de daadwerkelijke productie. Een klein sneertje richting alle criticasters die altijd hebben gezegd dat het Tesla niet ging lukken om de Model 3 nog dit jaar in productie te krijgen.