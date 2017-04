Slideshow

Rekken en strekken: verlengde BMW 5-serie Extra centimeters voor China

BMW schuift later deze maand tijdens Auto Shanghai de verlengde 5-serie naar voren. Vandaag laat de BMW met een voorliefde voor zijn achterpassagiers zich al digitaal bekijken.

De vorige generatie 5-serie, de F10, werd voor zowel de markt van China als die van Mexico en het Midden-Oosten met 14 centimeter verlengd om de aldaar aanwezige honger naar sedans met een langere wielbasis dan het standaardmodel te stillen. Ook de actuele 5-serie ondergaat de rek-en-strekbehandeling. Vandaag verkent de verlengde 5-serie alvast de digitale wegen.

De nieuwe 5-serie L is 13,3 centimeter langer dan die het standaard exemplaar. Daarmee is de uitgerekte fünfer ongeveer net zo lang als grote broer 7-serie, een auto die op zijn beurt ook met meer centimeters tussen de assen te krijgen is.

Aanvankelijk verschijnt de 5-serie L alleen in China op de markt, al ligt het in de lijn der verwachting dat men in Mexico en het Midden-Oosten op termijn ook over het model komen te beschikken. BMW zet in China de 525 Li, 530 Li en de 540 Li op de Chinese bestellijst.