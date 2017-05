Slideshow

Range Rover Evoque Landmark viert feest 600.000ste Evoque een feit

Land Rover heeft een speciale editie van de Range Rover Evoque bedacht. Het feestvarken heet Evoque Landmark en is in het leven geroepen om de productie van de 600.000ste Evoque te vieren.

Het is de Land Rover-fabriek in het Britse Halewood die aan de 600.000ste Evoque het levenslicht schonk. Deze Landmark-editie moet dat heuglijke feit vieren en doet dat onder andere met een bodykit en grijskleurige exterieurdetails. Het (panorama-) dak is Carpathian Grey gespoten terwijl de 19-inch grote wielen met de lak Gloss Dark Grey zijn bedekt. Ook de belettering op de achterklep, de grille, de luchtopeningen bij de motorkap én op de voorschermen dragen een grijze kleur.

Ook in het interieur komen we grijs tegen, en wel op de middenconsole. De stoelen zijn met leer bedekt en zijn afgewerkt met Light Lunar-stiksels. InControl Touch Pro is standaard in de Evoque Landmark te vinden.

Land Rover laat weten dat het alleen al in maart dit jaar 18.000 Evoques aan de man heeft weten te brengen. Gemiddeld rolt er in Halewood om de 170 seconden een Evoque van de band. 80 procent van de Halewood-productie is voor export bestemd. Halewood is niet de enige locatie waar de kleine Range Rover wordt gebouwd, ook in Brazilië en China zijn productiefaciliteiten te vinden.

De Evoque Landmark is spoedig te bwstellen en kent een te verwachten vanafprijs van € 66.150. In Nederland zijn sinds de introductie van de Evoque in 2011 3.781 exemplaren verkocht. In 2012 beleefde de auto zijn Nederlandse topjaar, toen werden 928 Evoques op kenteken gezet.