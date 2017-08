Slideshow

Qoros trekt doen van Young SUV Debuut tijdens Chengdu Auto Show

Het ietwat geplaagde Qoros heeft een nieuwe SUV onthuld. Met zijn nieuwe model richt de fabrikant zich op een jonge groep klanten.

De Qoros Young SUV is het zustermodel van de Tiggo 7, een auto die door moederbedrijf Chery wordt gevoerd. De nieuwe hoogpotige meet 4,51 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,69 meter hoog. Daarmee is hij marginaal groter dan zijn 4,50 meter lange Chery-broer. De wielbasis komt met 2,67 meter wel overeen.

De Young wordt aangedreven door een 1,5 liter grote viercilinder turbomotor die zijn vermogen via een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat met dubbele koppeling over de wielen verdeelt. Het blok levert 152 pk en 205 Nm. De auto komt naast de 3 SUV en de 5 SUV in de Qoros-showrooms te staan.

Tijdens de Chengdu Auto Show, die 25 augustus van start gaat, wordt de auto in detail gepresenteerd.