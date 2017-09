Slideshow

'Puristische Porsche 911 op komst' Ongelimiteerd vervolg op 911 R?

Er zou een extra puristische Porsche 911 in het vat zitten. In tegenstelling tot de 911 R zou die in een ongelimiteerd aantal op de markt verschijnen.

De enorme run op de 911 R lijkt Porsche aan het denken te hebben gezet. In gesprek met het Britse Autocar geeft de R&D-chef; van het merk, Michael Steiner, aan dat Porsche wel brood ziet in een ongelimiteerde puristische versie. De 911 R werd in no time uitverkocht en de prijzen op de tweedehandsmarkt rezen direct de pan uit. Het zou dan ook geen gekke keuze zijn als Porsche volgens een vergelijkbaar recept komt met een ongelimiteerde uitvoering.



Volgens Steiner heeft de 911 R bewezen dat er veel vraag is naar een pure 'rijdersauto'. De sterk aan de 911 GT3 RS verwante R combineerde diens kracht met een handgeschakelde versnellingsbak. De R richt zich meer op rijplezier op de openbare weg, waar de GT3 RS meer op circuitgebruik afgestemd is.



In maart spraken we met Andreas Preuninger, de baas van Porsche's GT-divisie. Hij gaf destijds aan dat we voor de volgende generatie 911 geen 'tweede 911 R' hoeven te verwachten, omdat Porsche 'nooit twee keer met dezelfde auto zal komen'. Het ook maar zeer de vraag of de puristische 911 waar Steiner het over heeft nog in deze generatie 911 komt. De volgende generatie wordt al volop getest, hoewel de introductie nog wel tot 2019 op zich laat wachten.