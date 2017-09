Slideshow

PSA Group licht toekomst Opel in november toe Nog onzekerheid rond Vauxhall

De toekomst van Opel en Vauxhall onder de vleugels van PSA Group is nog niet helemaal helder. In november presenteert kersverse eigenaar PSA Group een toekomstplan voor de twee merken.

Opel zal er flink aan moeten gaan werken om de verkopen op te schroeven. Dat is één van de doelen die PSA Group in elk geval al stelt aan Opel, volgens Reuters. Dat blijkt uit uitspraken van PSA's CEO Carlos Tavares. In november presenteert het van oorsprong Franse concern uitgebreide toekomstplannen voor Opel en zijn Britse zustermerk Vauxhall.



Hoe het toekomstplan zal uitpakken voor het Britse Vauxhall, is nog maar zeer de vraag. Volgens Tavares helpt de onduidelijkheid over de gevolgen van de Brexit niet bepaald mee aan de besluitvorming. Er ontstonden eerder al ongeruste geluiden in het VK over de overname van Vauxhall. Taveres en de Britse premier Theresa May hadden in februari al gesprekken met elkaar. In diezelfde maand gaf de CEO van PSA aan dat werknemers van Vauxhall niet hoeven te vrezen dat bestaande cao-afspraken niet worden nagekomen.



In maart van dit jaar werd officieel bekendgemaakt dat Opel en Vauxhall onder de vleugels van PSA Group kwamen. De Fransen namen beide merken over van General Motors. Diezelfde maand spraken we met toenmalig Opel-topman Karl Thomas Neumann over de overname. Sinds 1 augustus dit jaar zijn Opel en Vauxhall officieel ingelijfd bij PSA.