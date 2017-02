Slideshow

PSA Group koopt merknaam Ambassador Indiase icoon in Franse handen

PSA Group heeft de naam Ambassador gekocht van Hindustan Motors. Wat het Franse autoconcern ermee van plan is, blijft onduidelijk.

Voor een bedrag van omgerekend € 11,3 miljoen heeft PSA Group (Peugeot, Citroën en DS) de rechten van het merk gekocht, meldt de BBC. Het is onwaarschijnlijk dat de Ambassador zoals we die decennialang kenden, nieuw leven wordt ingeblazen. Waarschijnlijk gaat PSA onder de naam Ambassador nieuwe auto's verkopen in India. Een maand geleden deed het concern al een investering van € 100 miljoen in een samenwerkingsverband met CK Birla Group, eigenaar van Hindustan Motors. Gezamenlijk wil men jaarlijks 100.000 auto's voor de Indiase markt bouwen.



De Ambassador zag het levenslicht in het Verenigd Koninkrijk als Morris Oxford. In India, ooit een kolonie van de Britten, bouwde Hindustan Motors de auto tot 2014. Na krap 57 jaar mocht de tot icoon uitgegroeide Ambassador eindelijk met pensioen. Op zijn hoogtepunt was 70 procent van de nieuw verkochte auto's in India een Ambassador. In totaal rolden er 1,8 miljoen exemplaren van de band.



Begin deze eeuw was er nog een Ambassador in een reclame van Peugeot te zien. Een Indiër bouwde deze zogenaamd om tot Peugeot 206, met behulp van hamers, beitels en een olifant die op de motorkap ging zitten.