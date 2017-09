Slideshow

'PSA-fabrieken efficiënter dan Opel-fabrieken' CEO Tavares vindt 'groot verschil'

Na een korte inspectieronde langs verschillende fabrieken zou PSA’s CEO Carlos Tavares grote verschillen hebben ontdekt tussen de faciliteiten van het ‘oude’ PSA en die van Opel. Laatstgenoemden zouden aanzienlijk minder efficiënt zijn ingericht.

Tavares bezogt Opels fabrieken in het Spaanse Zaragoza en in de Duitse thuisbasis Rüsselsheim, meldt Automotive News. Dat de CEO dit onderzoek uitvoert is niet zo verwonderlijk, want nu Opel onderdeel is van PSA is het zaak om de sterke kanten van beide takken te combineren en het productieproces zo efficiënt mogelijk in te richten. Vooralsnog zouden de fabrieken van Peugeot en Citroën 'veel productiever en efficiënter' zijn dan die van Opel, maar Tavares verwacht wel dat Opel op andere gebieden weer verder kan zijn. "In die gevallen moet PSA juist van Opel leren", zegt de topman.

Op termijn zal het nieuwe PSA uiteraard proberen om productieprocessen waar mogelijk samen te voegen, onder meer door auto's zoveel mogelijk op dezelfde technische basis te bouwen. Een voorproefje daarop namen General Motors en het Franse concern al eerder met de Crossland X en Grandland X te ontwikkelen. Deze Opel-SUV's delen hun techniek met respectievelijk de Citroën C3 Aircross en Peugeot 3008.