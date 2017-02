Slideshow

Prognoses automarkt 2017 Nissan grootste optimist

Importeur Pon heeft de hoogste verwachtingen voor de automarkt in 2017, terwijl Peugeot en Citroën de voorzichtigste inschatting maken. Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Automotive.

Elk jaar doet vakblad Automotive Management een rondje langs de Nederlandse importeurs om te peilen waar ze aan het eind van het jaar op uit denken te komen in de orderboeken. Aan alle vertegenwoordigers wordt gevraagd wat ze verwachten van het eigen merk en van de totaalmarkt. Branchevereniging Bovag heeft zijn eigen prognoses en die cijfers bij elkaar tonen opvallende verschillen in inzicht.

Tellen we de eigen merkprognoses van de importeurs bij elkaar op, dan valt op dat ze 7 procent boven het totaal uitkomen. Dit laat zich mede verklaren door het gegeven dat importeurs de doelen nogal eens hoog stellen om de verkoopbonussen voor dealers binnen de perken te houden.

De grootste optimisten voor wat betreft de totaalmarkt vinden we in Leusden. Importeur Pon denkt dat er dit jaar 435.000 nieuwe personenauto's in Nederland gekentekend zullen worden en dat is 20.000 meer dan de 415.000 die Bovag en RAI verwachten. Peugeot en Citroën daarentegen menen dat de teller blijft steken op 383.000 en zijn daarmee het voorzichtigst.

Nog interessanter wordt het wanneer we kijken naar de eigen verwachtingen bij de diverse merken ten opzichte van die van Bovag. Dan blijkt Nissan de grootste optimist. Bij Nissan gaan ze uit van een eigen marktaandeel (percentage van de totaalmarkt) van 3,7 procent, waar de Bovag Nissan 2,6 procent toedicht. Daarbij moet echter worden aangemerkt dat Nissan tot het kwart importeurs hoort dat niet aan het onderzoek meewerkte. In deze gevallen verkreeg Automotive de cijfers via het dealernetwerk. Hierdoor kan de importeur het verschil ook niet toelichten. Opel is het andere uiterste. Bovag gaat uit van 9,7 procent Opels, waar het merk zelf 7,7 procent marktaandeel voorspelt. Ook hier komen de cijfers niet rechtstreeks van de importeur.

Alfa Romeo denkt in 2017 zo'n 2.900 auto's te verkopen en dat is ruim het dubbele van wat de branche-organisaties van het merk verwachten. Renault zit 0,8 procentpunt onder de Bovag-prognose en ook Jaguar en Mini schatten hun eigen aandeel voorzichtig in.

Optimisten zijn onder meer Toyota (+0,9 procentpunt), Volvo (+0,8), Hyundai (+0,7) en Mazda (+0,6). Opmerkelijk is ten slotte dat Peugeot, dat de totaalmarkt het voorzichtigst inschat, zijn eigen aandeel juist hoog voorspelt met 8,5 procent, terwijl Bovag mikt op 7,6 procent.

De volledige cijfers publiceert Automotive Management in de Automotive Kennisbank.