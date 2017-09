Slideshow

Productieteller Nissan tikt 150 miljoen aan 50 miljoen in laatste 11 jaar gebouwd

Vol trots meldt Nissan dat het na 84 jaar auto's bouwen zijn 150 miljoenste exemplaar de fabriekspoorten uit heeft gereden.

Sinds 1933, het jaar waarin Nissan Motor Co. op poten werd gezet, zijn 150 miljoen Nissans geproduceerd. Voor de eerste 100 miljoen (in 2006 behaald) had het merk 73 jaar de tijd nodig. De laatste 50 miljoen zijn in de laatste 11 jaar gebouwd. 76,5 procent van alle de laatste 11 jaar gebouwde Nissans is niet in thuisland Japan geproduceerd.

Over gehele linie ligt dat percentage overigens anders. Van de 150 miljoen gebouwde Nissans is 58,9 procent in Japan gebouwd. 10,8 procent zag in de Verenigde Staten het levenslicht terwijl zowel in China als in Mexico 7,9 procent van de totale Nissanvloot is geproduceerd. 6,2 procent van de totaalproductie kwam voor rekening van het Verenigd Koninkrijk. Datsun zoals het voor zijn herintroductie bestond, is in bovenstaande cijfers meegerekend. Voor veel exportmarkten, waaronder Europa, werden Nissans tot de jaren tachtig als Datsun gevoerd.