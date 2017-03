Slideshow

Productieklaar: Honda Civic Type-R 320 pk en 400 Nm voor Japanse straatracer

In Genève heeft Honda zojuist de hagelnieuwe Civic Type-R op het podium getild. De Japanse hothatch mobiliseert 320 pk en 400 Nm.

Waar de uitgaande Type-R pas relatief laat in de levenscyclus van de vorige generatie Civic werd gepresenteerd, is Honda er deze keer stukken eerder bij. De nieuwe Civic is pas net op de markt gebracht of de overtreffende trap van het model rolt vol zelfvertrouwen al zijn spierballen.

Dat zelfvertrouwen is uiteraard ergens op gebaseerd. Waar zijn voorganger 310 pk en 400 Nm sterk is, is de nieuwe Civic Type-R goed voor 320 pk en 400 Nm. Het vermogen is afkomstig uit een aangepaste versie van de 2,0-liter grote V-TEC viercilinder turbomotor die ook in de vorige Type-R lag. Schakelen gaat opnieuw middels een handgeschakelde zesbak.

Het feit dat de 2.0 in een compleet nieuwe auto hangt, heeft zo zijn voordelen. Honda zegt dat de stijfheid van de auto met 38 procent is verbeterd. De hot-hatch laat zich in diverse rijmodi instellen: Comfort, Sport en +R. Die laatste stand is ontwikkeld met het circuit in gedachten. Meer specificaties volgen spoedig.