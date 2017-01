Slideshow

Productie Peugeot 3008 noodgedwongen gestaakt Brand bij toeleverancier gooit roet in het eten

Peugeot heeft de productie van de 3008 tijdelijk stilgelegd wegens een brand bij een leverancier van interieurdelen.

In de fabriek in het Franse Sochaux, waar Peugeot de 3008 bouwt, zijn problemen met het compleet krijgen van de benodigde onderdelen voor de Peugeot 3008. Er is namelijk een brand geweest bij de in Tsjechië gevestigde fabriek van toeleverancier Rectical, waar interieurdelen voor de 3008 worden geproduceerd, weet Automotive News. Daardoor moet de productie van de 3008 tijdelijk stil worden gelegd.



Een ruime week geleden vond er brand plaats in de fabriek in het Tsjechische Most. Recticel, een Belgisch bedrijf, produceert onder andere polyurethaan deurpanelen en dashboarddelen. PSA Group is één van hun klanten. Peugeot zoekt nu naar een ander bedrijf dat de wegvallende aanvoer van de panelen kan opvangen.