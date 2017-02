Slideshow

Productie McLaren-monocoque naar Engeland 200 banen voor Sheffield

McLaren investeert 50 miljoen pond in een vestiging in het Engelse Sheffield waar in de toekomst het koolstofvezel monocoque van de supercars zal worden geproduceerd. Dat gebeurt op dit moment in Oostenrijk.

Met de bouw van de nieuwe fabriek brengt McLaren naar verluidt ruim 200 banen terug naar 'het eiland'. De vestiging in Sheffield is straks de eerste fabriek in Engeland naast het hoofdkantoor in Woking. De fabriek komt tot stand in samenwerking met de universiteit van Sheffield en zou na de opening in 2020 jaarlijks tien miljoen pond moeten besparen ten opzichte van de huidige situatie. Dat komt niet alleen door de geografische locatie, maar ook doordat de fabriek in Sheffield helemaal in beheer van McLaren zelf is. In het Oostenrijkse Salzburg wordt het monocoque in opdracht gebouwd bij een bedrijf met de naam Carbo Tech.

Het koolstofvezel monocoque van de McLarens uit de Super Series, die nu bestaat uit de 650S en 675LT, gaat met de komst van McLarens compleet nieuwe supercar een nieuwe fase in. Vanaf de productiestart van dat model, die in Genève zal worden onthuld, heet de carbon basis 'Monocage II'. McLaren is lekker op dreef qua verkoopcijfers en wil die groei in de nabije toekomst natuurlijk doorzetten.