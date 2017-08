Slideshow

Prijzen voor Ford Fieste ST-Line en Vignale Gamma bijna compleet

Wat de nieuwe Fiesta als Trend of Titanium kost, was al bekend. Vandaag is de tweede reeks Fiesta-prijzen gepresenteerd. De lege plekken die achter de ST-Line en Vignale stonden, zijn ingevuld.

Ford laat weten dat de vanafprijs van de ST-Line een vanafprijs kent van € 18.795. Daarmee kost hij exact hetzelfde als de eerder gepresenteerde Titanium. Let wel: daar zit een aankooppremie van € 750 bij inbegrepen. Bestellen kan per direct, al staat de ST-Line pas in oktober in de Nederlandse showrooms.

Ook de meet luxueuze Fiesta, de Vignale, verschijnt in oktober bij de Nederlandse dealers. De orderboeken zijn geopend en wie de met weelde volgepropte Fiesta wenst, moet minimaal € 21.345 reserveren. Ook hier is sprake van de aankooppremie van € 750. De Vignale is er alleen als vijfdeurs en is te krijgen met 100 pk sterke 1.0 Ecoboost (automaat) en met de 125 pk sterke variant van die turbomotor (handbak).

Het Fiesta-gamma is bijna compleet. Volgend jaar voegt Ford nog de van cross-overdetails voorzien Active én de knalharde ST aan de line-up toe.