Slideshow

Prijzen nieuwe Seat Ibiza bekend Instapper blijft onder de 16 mille

Begin dit jaar maakten we in Barcelona kennis met de vijfde generatie van Seats Ibiza. Vandaag weten wat hij moet gaan kosten.

Om maar met de deur in huis te vallen: wie € 15.900 naar Seat overmaakt, krijgt de nieuwe Ibiza met 1.0-liter grote MPI in het vooronder. Het betreft dan de Reference-uitvoering.

Liever meer pit- Opteer dan voor de 95 pk sterke 1.0 TSI. Voor € 18.400 krijg je de Style-versie afgeleverd. Hoger op de ladder staat de 115 pk sterke versie van de 1.0 TSI. Als Style kost deze € 19.300. In een later stadium wordt het motorenpalet uitgebreid met een 150 pk sterke 1.5 TSI. De Ibiza komt ook beschikbaar met 80, 95 en 100 pk sterke 1.6 TDI's. Wat de ze diesels gaan kosten, zal later blijken. Het gamma wordt verder uitgebreid met een 1.0 TGI die aardgas lust.

Zoals reeds bekend komt de Ibiza in vier smaken op de markt: als Reference, Style, FR en als Xcellence. De Reference geldt als basisversie, terwijl de FR als sportieve variant in de markt wordt gezet. De Xcellence is de chiquere van het gezelschap. Uiteraard zijn er pakketen te bestellen. De Business Intense-uitvoering kent een meerprijs van € 700 ten opzichte van de 1.0 TSI Style. Dit pakket voegt zaken als navigatie, adaptieve cruise control, parkeersensoren en een achteruitrijcamera aan de uitrusting toe.

Eind juni staat de nieuwe Ibiza bij de Nederlandse dealers. De diesels volgen, in stappen, vanaf augustus.

Nieuwe Ibiza

Deze nieuwe, vijfde generatie Ibiza werd eind januari gepresenteerd. Daarmee kwam eindelijk een opvolger van de al in 2008 op de markt gebrachte vierde generatie. De nieuwe Spanjaard staat op het modulaire MQB-platform van de Volkswagen Group en groeit mede daardoor aan alle vooral vanbinnen. Hij is 8,7 centimeter breder dan z'n voorganger, maar 2 mm korter. De wielbasis groeit met 9,5 centimeter aanzienlijk. Dit jaar worden naar verwachting ook de broers van de Ibiza vernieuwd: de Volkswagen Polo en de Audi A1. De Skoda Fabia zal iets langer moeten wachten, de huidige generatie verscheen immers pas veel later dan de overige B-segmenters van de Volkswagen Group op de markt.