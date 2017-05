Slideshow

Prijzen Mercedes-AMG E 63 Estate bekend Powerstation vanaf 276 euro per pk

Liefhebbers van ruimte én een buitenissige hoeveelheid pk's kunnen bij Mercedes-Benz weer terecht voor de AMG-versie van de E-klasse Estate. Nu is bekend wat de brute stationwagen moet gaan kosten.

Om maar met de deur in huis te vallen: de E 63 Estate heeft een vanafprijs van € 157.864. Voor dat geld krijg je de 'reguliere' Mercedes-AMG E 63 4Matic. De E 63 S 4Matic+ kent een instapprijs van € 168.149. Tijdelijk is er een Edition One van de S-versie leverbaar. Hiervoor vraagt Mercedes-AMG € 183.698.

Net als zijn sedanbroer is ook de E-klasse Estate in twee E63-smaken verkrijgbaar. Naast de reguliere E 63, die 571 pk en 750 Nm uit zijn bekende 4,0-liter biturbo V8 perst, is er de E63 S-variant. In deze topvorm beschikt de ruimtelijke E-klasse over maar liefst 612 pk en 850 Nm koppel. Schakelen gaat middels een negentraps Speedshift-automaat. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3,6 tellen achter de rug. De S-variant snoept daar nog een tiende van af.

De 63 AMG is 13 pk krachtiger dan de auto die hem voorafging. Voor de S-versie ligt die groei in spierkracht op 27 pk. 4Matic-vierwielaandrijving is standaard op beide varianten. Een Drift Mode is aanwezig om de E-klasse toch dwars te kunnen gooien. De verkoop start in april 2017, terwijl de marktintroductie staat gepland in juni van dit jaar.

Edition One

De Edition One is 'designo selenietgrijs' of optioneel 'nachtzwart' gespoten en krijgt standaard het AMG Night-pakket mee. Ook speciale 20-inch wielen, matzwart, zijn van de partij. De sportstoelen van AMG zijn omhuld met nappaleer en zijn afgewerkt met gele stiksels.