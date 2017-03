Slideshow

Prijsexplosie Porsche 911R was niet de bedoeling 'Dit zal niet nogmaals gebeuren'

Rond de in maart 2016 gelanceerde Porsche 911 R ontstond vrijwel direct een enorme hype. De auto was vrijwel meteen uitverkocht en kort daarna stegen de prijzen van ‘gebruikte’ exemplaren naar recordhoogtes. Niet de bedoeling, zegt Porsche: ’dit was voor ons een klap in het gezicht’.

Die uitspraak komt van de baas van Porsches GT-divisie Andreas Preuninger, die we spraken bij de onthulling van de kakelverse 911 GT3. ";Het liefst verkoop ik één exemplaar minder van een model dan waar de markt om vraagt, want dat helpt om de prijzen stabiel te houden voor degenen die zo'n auto hebben. Het is echter niet de bedoeling dat duizenden mensen achter het net vissen, zoals dat bij de R gebeurde." Als gevolg daarvan stegen de prijzen van de R, die nieuw in Nederland voor € 287.000 over de toonbank ging, nog in de maand van z'n introductie naar waardes die schrikbarend dicht tegen het miljoen aan schurkten. Inmiddels lijkt het prijsniveau van 'R's' zich meestal rond de 5 à 6 ton te bevinden, nog altijd erg veel voor een recente 911 die in technisch opzicht veel overeenkomsten vertoont met een veel minder zeldzaam exemplaar, de GT3 RS.

Er is echter één groot verschil met die RS, los van de ontbrekende achtervleugel: de 911 R heeft geen PDK, maar een handgeschakelde versnellingsbak aan boord. Dat is zeldzaam in supercarland en maakt de auto voor liefhebbers van 'ouderwets' handen- en voetenwerk kennelijk onweerstaanbaar. Dat het Porsche niet om de hype te doen is, bewijst het merk door de handgeschakelde versnellingsbak te laten terugkeren in de 911 GT3. Waarom? Preuninger: ";Omdat we naar onze klanten luisteren. De PDK is sneller en kreeg steeds meer fans, maar sommige mensen willen gewoon de betrokkenheid die een handbak biedt." Dat zijn er nog best veel: ";We weten nog niet hoeveel mensen er voor de handgeschakelde versie zullen gaan, maar mijn persoonlijke gevoel zegt dat dat rond de 40 procent zal liggen. Het zal ook sterk per land verschillen, in de Verenigde Staten is de vraag naar handgeschakelde auto's in dit segment bijvoorbeeld groter." Toch blijft het Porsche-kopstuk van mening dat wie écht snel wil zijn, voor de PDK moet gaan. ";Op het circuit is de PDK zonder enige twijfel de snellere van de twee, maar voor wie graag van z'n 911 geniet op de openbare weg, kan de handbak een betere keus zijn."

De 911 R was de 'uitsmijter' van de pre-facelift 991. De '991.2' krijgt naar alle waarschijnlijkheid ook zo'n bijzondere klapper aan het einde van z'n levenscyclus, verklapt Preuninger. ";'Het is bijna een gewoonte geworden dat we aan het einde van een modelreeks met een speciale versie komen. Wat dat precies zal zijn, is op dit moment nog niet besloten, maar we zijn nogal creatief. We zullen nooit twee keer met dezelfde auto komen, dus verwacht geen tweede R. We zitten vol nieuwe ideeën!

