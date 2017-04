Slideshow

Prijs Audi SQ5 bekend Topversie blijft onder de ton

Bovenaan de voedselketen van Audi's Q5-gamma zwaait de SQ5 de scepter. De topversie heeft vandaag zijn vanafprijs ontvangen.

354 pk heeft z'n prijs. Wie de 3,0-liter grote V6 met dat vermogen onder de kap van een Q5 wenst, moet daarvoor € 94.005 naar Audi overmaken.

De begin dit jaar gepresenteerde SQ5 is met zijn dieselspieren in staat in 5,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Schakelen gaat via een achttraps Tiptronic-transmissie. Het gemiddelde verbruik ligt op 8,3 l/100 km, aldus Audi.

Wie 4.400 euro extra te besteden heeft, kan de SQ5 als Pro Line Plus bestellen. In dat geval krijg je zaken als Audi's digitale instrumentenpaneel, MMI plus, Audi Connect, parkeersensoren achter, cruise control en een elektrisch bedienbare achterklep. Bestellen kan per direct.