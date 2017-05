Slideshow

Pre-productie Tesla Model 3 laat interieur zien Dashboard blijft zeer minimalistisch

Een Tesla Model 3-fan wist in Californië een aantal foto's te maken van een Model 3 die zo goed als af lijkt. Gelukkig heeft hij daarbij ook het interieur op de gevoelige plaat vastgelegd.

In de Amerikaanse staat Californië worden bij de vleet pre-productieversies van de Tesla Model 3 gespot. Hoewel de auto mede daardoor qua uiterlijk geen grote verrassingen meer in petto heeft, was het interieur nog redelijk in nevelen gehuld. We kregen namelijk al eens eerder een kleine inkijk in het interieur van de nieuwe Tesla, maar een gesloten raam verhinderde ons van een duidelijk beeld. Daar komt nu verandering in. Thomas Preisler stuurde deze foto's in op een fanpagina op Facebook. Daarop is te zien dat Tesla ook bij het dashboard duidelijk trouw is gebleven aan de conceptauto.



We zien een zeer minimalistisch dashboard met centraal een groot scherm. Het lijkt erop dat alles (op de hendels achter het stuur na) zich laat bedienen via dat scherm. In de middentunnel ontwaren we niks anders dan een opbergvak en twee bekerhouders. Een opening over de hele breedte van het dashboard lijkt dienst te doen als ventilatierooster. Dat werd in februari al beweerd door Jalopnik.