Porsche vergoedt bij lichte interieurkleur Zonnebril gecompenseerd

Porsche is in de Verenigde Staten tot overeenstemming gekomen met een groep Porsche-rijders die zegt verblind te worden door de weerspiegeling van hun in een lichte kleur uitgevoerde dashboard. Klanten die hier last van hebben, krijgen een bedrag(je) van de autobouwer.

Porsches die tussen 2007 en 2016 zijn afgeleverd en beschikken over een interieur in de kleuren Luxor Beige, Sand Beige, Cognac, Platinum Grey en Natural Brown, zouden te veel reflecties van het in die kleur uitgevoerde dashboard aan de voorruit doorgeven. Een groep eigenaars, verenigd op dashboardglareclassaction.com door de Garden City Group, is daarom de strijd aangegaan met Porsche. Deze groep is tot een overeenstemming gekomen met Porsche, dat 50 tot 175 dollar vergoedt voor maatregelen om de klachten te verminderen. Eigenaars van een Porsche uit de periode 2011 tot 2016 komen in aanmerking voor dat bedrag. Stamt je Porsche uit 2007 tot 2010, dan bedraagt de vergoeding 75 dollar. Voormalige eigenaars kunnen ook geld krijgen, maar voor hen ligt slechts 50 dollar klaar.

Motor Trend ontdekte de opmerkelijke aanklacht, die al in december 2016 is ingediend. Inderdaad is bij de desbetreffende Porsches niet alleen de stoelbekleding, maar ook de bovenkant van het dashboard uitgevoerd in een lichte tint, wat tot hinderlijke reflecties kan leiden. Het uitgekeerde bedrag is bedoeld om kosten te vergoeden die worden gemaakt om de overlast te verminderen, wat in de praktijk veelal neer zal komen op een polariserende zonnebril.