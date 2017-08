Slideshow

Porsche toont ingepakt Cayenne Onthulling nabij

Nog even en Porsche stelt de volledig nieuwe derde generatie van de Cayenne aan de wereld voor. Met een reeks foto's van een ingepakt prototype warmt Porsche de gemoederen vast op.

Porsche biedt met een reeks foto's een inkijkje in het testproces dat de derde generatie Cayenne is ondergaan. Net als nagenoeg elke nieuwkomer is ook de Cayenne aan een uitgebreide reeks warmte- en koudetests onderworpen. Volgens Porsche hebben de prototypes in totaal maar liefst 4,4 miljoen testkilometers afgelegd.

Porsche heeft de Cayennes in Alaska losgelaten om te ondervinden of het model tegen temperaturen van -45 graden Celsius is opgewassen. In Dubai en Death Valley werd de andere kant van het temperatuurspectrum of de nieuwe SUV losgelaten. Uiteraard werd de Nürburgring bezocht en ook op het circuit van Nardo werd de Cayenne aan de tand gevoeld. Andere landen die Porsche bezocht zegt te hebben zijn Zweden, Finland, Spanje, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

De derde generatie Cayenne zal dankzij zijn nieuwe modulaire basis minimaal 100 kilo afvallen ten opzichte van zijn voorganger. We verwachten uiteraard de 2,9-liter biturbo V6 terug in de Cayenne, al zal ook het dubbel geblazen 4,0-liter grote exemplaar met acht cilinders zijn weg naar de derde Cayenne vinden. Dieselaars kunnen inzetten op een 4,0-liter V8, een blok dat we in de basis al kennen van de Audi SQ5. Op termijn verschijnt ook een hybride variant en naar verluidt verschijnt er ook een volledig elektrische variant, een auto die zijn EV-techniek basis deelt met de op stapel staande Mission E.