Slideshow

Porsche start testwerk volledig nieuwe 911 Introductiefeest begint opnieuw

De huidige Porsche 911 lijkt nog behoorlijk actueel, maar z’n introductie ligt alweer zes jaar achter ons. Het recentelijk gefacelifte icoon is dan ook op niet al te lange termijn aan een opvolger toe. Dat is de auto die we hier voor het eerst zien rijden.

Heel veel is er nog niet te zien van de nieuwe 911. Details over het uiterlijk zijn nog goed gecamoufleerd en wat wél is te zien, maakt slechts duidelijk dat het hier om een 911 gaat. De herkenbare vorm van de auto valt niet te camoufleren, maar bevat dus ook geen nieuws. Wel lijkt de doorlopende achterlichtpartij – we hebben ongetwijfeld een 4S voor ons – nog meer Panamera-elementen mee te krijgen dan nu het geval is. Ook de spoiler en de voorklep zijn anders van vorm.

De nieuwe 911 zal net als de gefacelifte 911 in de meeste gevallen een turbomotor in het achteronder krijgen. Na de introductie van de reguliere Carrera- en Carrera S-versies volgt net als bij de voorgaande generaties een vrijwel eindeloze stroom sportievere, snellere of domweg exclusievere edities. Reken in ieder geval op een Turbo, een Turbo S, een GT3 en een GT3 RS, maar daarna begint, met auto's als de 911 R, de strijd om de lekkerste 911 pas echt.

Ben je je zicht op eerdere 911's een beetje kwijt? Dan is dit de plek om je kennis op te halen!