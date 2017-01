Slideshow

Porsche Panamera Sport Turismo naar Genève Panamera eindelijk als shooting brake

De introductie van de productieversie van de Panamera Sport Turismo hadden we eigenlijk in Detroit verwacht. Nu maakt Porsche bekend dat de shooting brake in maart in Genève zijn gezicht laat zien.

Het is alweer meer dan vier jaar geleden dat Porsche de Sport Turismo Concept liet zien, een studiemodel dat duidelijk vooruitblikte op de komst van een Panamera Shooting Brake. De Panamera-met-een-maatje-meer dook al diverse keren ingepakt en wel op voor de lens van onze spionagefotograaf, maar een productieversie hebben we nog altijd niet gezien. Daar komt spoedig verandering in.

Porsche laat namelijk weten de Panamera Sport Turismo, zoals de productieversie gaat heten, in maart tijdens de Autosalon van Genève aan de wereld voor te stellen. Het studiemodel debuteerde als plug-in hybride. Het is niet ondenkbaar dat Porsche het publieksdebuut van de Panamera Sport Turismo laat samenvallen met de komst van een plug-in hybride aandrijflijn voor de hele Panamera-lineup. We wachten ongeduldig af.