Porsche overweegt terug te keren naar F1 Mogelijke terugkeer in 2021

Porsche denkt er serieus over na om in 2021 na dertig jaar terug te keren als motorenleverancier in de Formule 1.

"Formule 1 is altijd een goed onderwerp om over na te denken", aldus Lutz Meschke, vicevoorzitter van de raad van bestuur van Porsche, dinsdag in gesprek met Motorsport.com. "En ik denk dat we goede discussies hebben over de nieuwe motor.

Meschke was afgelopen weekend op het circuit van Monza om rondom de Grand Prix van Italië te praten met de directeuren van de Formule 1. De Duitse autofabrikant is positief gestemd over de plannen van de koningsklasse van de autosport om vanaf 2021 regels in te stellen die de motoren simpeler en goedkoper moeten maken.

"Dat zijn absoluut goede ideeën", zegt Meschke. "De kosten moeten naar beneden in de Formule 1 en deze plannen zijn een goede manier om dat voor elkaar te krijgen."

Footwork

Volgens Meschke wil Porsche geen eigen fabrieksteam starten, maar is het van plan om een leverancier van motoren te worden. Op dit moment zijn er met Mercedes, Renault, Ferrari en Honda vier motorenleveranciers in de Formule 1.

De Formule 1 ziet Porsche graag komen, zegt commercieel directeur Sean Bratches. "Uiteindelijk proberen we een omgeving te creëren waarin meer motorenleveranciers, merken en teams in de sport willen stappen."

Porsche leverde in 1991 voor het laatst krachtbronnen aan een Formule 1-team. Dat was geen succes; het team van Footwork besloot al na zes dramatische races om over te stappen op motoren van Cosworth. In 1984, 1985 en 1986 leverde het bedrijf de motor voor de kampioenschappen van McLaren.

Porsche maakte eind juli al bekend dat het bedrijf zich terugtrekt uit het endurance-kampioenschap en gaat zich richten op de elektrische Formule E, hoewel de Duitsers de afgelopen drie jaar nog de 24 Uur van Le Mans wonnen.