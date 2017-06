Slideshow

Porsche onthult GT2 RS op gamebeurs E3 Specificaties nog onduidelijk

Porsche heeft zojuist op een ongebruikelijke plek de nieuwe 911 GT2 RS voor het eerst aan het publiek getoond. Niet een grote autoshow, maar de Electronic Entertainment Expo in Los Angeles is het toneel van de onthulling.

De keuze voor 'E3', zoals de beurs in de volksmond wordt genoemd, als decor voor de wereldpremière is een wonderlijke, maar Porsche heeft er een goede redenen voor. De 911 GT2 RS is namelijk de 'cover car' van het eveneens gloednieuwe spel Forza Motorsport 7, en dat heuglijke feit wordt op deze manier kracht bijgezet.

Opmerkelijk is dat Porsche voor de 991-generatie van de 911 de reguliere GT2 overslaat en meteen doorgaat naar de overtreffende trap. De naam GT2 RS stond bij de vorige generatie 911, de 997 dus, voor een 620 pk sterke, achterwielaangedreven über-911 die in een gelimiteerde oplage beschikbaar kwam. De nieuwe zal nog krachtiger zijn en is hoogstwaarschijnlijk de snelste straat-911 ooit, maar hoeveel vermogen de auto precies krijgt, is nog niet duidelijk. Tech-site The Verge meldt dat de auto 'bijna 700 pk' uit z'n 3,8-litermotor haalt, maar via de officiële kanalen is hier op het moment van schrijven nog niets over bekend. Wel zal de GT2 RS, naar goede GT2-traditie, vierwielaandrijving ontberen. Wie die voorziening wel wil, kan beter een Turbo (S) bestellen.

Aan de buitenkant vertoont de GT2 RS veel overeenkomsten met de ook al behoorlijk extreme GT3 RS. De enorme achtervleugel doet aan die auto denken en ook de 'kiewen' in de voorschermen hebben we eerder gezien. Toch zijn er ook veel verschillen. De voorbumper is anders van vorm en krijgt nog grotere luchtinlaten mee en elders in de neus zijn nog meer koelopeningen te vinden. Ook is er het nodige carbon toegevoegd en lijkt ook de achterbumper behoorlijk extreem vormgegeven.

Binnenkort wordt ongetwijfeld meer duidelijk over de specificaties van de machtige 911 GT2 RS. We houden je zoals altijd op de hoogte!