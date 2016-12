Slideshow

Porsche Exclusive pronkt met Panamera Fraaie details voor verlengde Panamera

De afdeling die zich bij Porsche bezighoudt met personalisatiemogelijkheden heet 'Exclusive'. Het is die afdeling die zich op de Panamera Executive heeft gestort.

In november presenteerde Porsche een reeks nieuwe versies van de nog kakelverse tweede generatie Panamera. Naast een nieuwe instapversie, alles is relatief, maakten we kennis met de Panamera Executive, een variant met langere wielbasis. Porsche Exclusive klinkt dat uiteraard als muziek in de oren.

Porsches personalisatieafdeling spuit de Panamera Executive Carmine Red en dankzij het aangevinkte SportDesign-pakket is het exterieur bedeeld met zwarte details. Ook in het interieur vinden we deze smaakvolle kleurencombinatie terug. We zien bergen zwart leer met rode afwerking op het deurpanelen, op het dashboard en zelfs op de 'sleutel' vinden we de rood-zwart-combinatie terug.

Eens in de zoveel tijd schuift Porsche Exclusive een zelf samengestelde auto naar voren. Daarmee zet de afdeling zijn eigen kunnen in het zonnetje. Eerder was de reguliere nieuwe Panamera al aan de beurt.