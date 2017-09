Slideshow

Porsche Cayenne Turbo losgelaten Nieuwe topversie Cayenne

Porsche sloot de maand augustus af met de lancering van de nieuwe Cayenne. Tijdens de IAA in Frankfurt kan het publiek kennismaken met een nieuwe versie: de Cayenne Turbo.

De instapversie van de derde generatie Cayenne krijgt van Porsche al een 340 pk en 450 Nm sterke 3,0-liter V6 mee, een blok dat 10 pk sterker is dan het exemplaar in zijn meest recente voorganger. Hoger op de ladder werd de Cayenne S geparkeerd, een variant die 440 pk en 550 Nm krachtig is dankzij een 2,9 liter grote, dubbel geblazen V6. Bovenaan de motorenlijst zet Porsche nu de Cayenne Turbo.

De Cayenne Turbo krijgt dezelfde 550 pk en 770 Nm sterke 4,0-liter V8 als de Panamera Turbo. Met deze krachtcentrale dendert de Cayenne in 4,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Wie het Sport Chrono-pakket aanvinkt, moet het klusje in 3,9 tellen kunnen klaren. De topsnelheid van de voorlopige topversie van de Cayenne, er komt immers nog een Turbo S, ligt op 286 km/h. Schakelen gaat door middel van een achttraps Tiptronic S-transmissie.

Op optisch vlak onderscheidt de Cayenne Turbo zich van zijn minder potente broers door zijn koplampunits met standaard ledtechniek. In de voorbumper zijn twee ledstrips verwerkt en de wielkasten zijn breder dan normaal het geval is. Lichtmetalen 21-inchwielen vullen de wielkasten op. De wielkasten en de onderzijden van de bumpers zijn in de carrosseriekleur gespoten. Achterop de SUV schroeft Porsche een adaptieve spoiler, een exemplaar dat bij stevig remmen vanaf 250 km/h functioneert als airbrake.

In het interieur monteert Porsche standaard het Bose Surround-audiosysteem, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een Turbo-stuurwiel. De Cayenne Turbo staat in december 2017 in de Nederlandse showrooms. De vanafprijs is al bekend, die ligt op 204.300 euro.