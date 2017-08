Slideshow

Porsche Cayenne: de laatste plaagplaat Later deze week onthuld

Later deze week presenteert Porsche een volledig nieuwe Cayenne. Om de gemoederen vast op te warmen, toont het merk een laatste designschets van zijn nieuwe SUV.

Gisteren scheen Porsche een lichtje op het testwerk dat de nieuwe Cayenne heeft ondergaan, een moment dat natuurlijk in het leven geroepen was om de nieuwe SUV nog even in de schijnwerpers te zetten. De onthulling van de derde generatie Cayenne is deze week online live te volgen:

De derde generatie Cayenne slankt dankzij zijn nieuwe basis minimaal 100 kilo lichter dan de tweede generatie. Porsche hangt de 2,9-liter biturbo V6 in de Cayenne, al zal ook de dubbelgeblazen 4,0-liter achtcilinder een plek krijgen in de SUV. Op termijn verschijnt er ook een hybride en naar verluidt zelfs een volledig elektrische Cayenne, die zijn EV-techniek deelt met de Mission E. Later deze week hebben we alle details!