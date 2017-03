Slideshow

Porsche 928 blaast veertig kaarsjes uit Feest voor legendarisch 'buitenbeentje'

Dit jaar bereikt een bijzondere auto een mijlpaal: de Porsche 928 wordt veertig jaar!

Zondag sluit de Autosalon van Genève voor dit jaar de deuren. Veertig jaar geleden beleefde een bijzonder model daar zijn publieksdebuut: de Porsche 928. De 928 betekende een enorme afwijking van het tot dan toe bekende Porsche-recept. De auto had namelijk geen zescilinder boxermotor, maar een lel van een V8. Bovendien lag die in de neus van de auto. Mede daardoor nam de auto uiteindelijk toch niet het stokje over van de 911, hoewel Porsche dat zelf aanvankelijk wel zo bedoeld had. De overstap was te groot voor de Porsche-puristen. Maar liefst 18 jaar liep de 928 van de band. De topversie was de GTS, die met zijn 350 pk een respectabele topsnelheid van 275 km/h wist te bereiken.



Hoewel de 928 nooit zoveel harten wist te veroveren als de 911, bestaat er een grote schare liefhebbers. Om de auto even flink in het zonnetje te zetten, verzamelt op 1 april de Porsche 928 Club bij de Porsche-dealer in Rotterdam. Mocht je zin hebben om eens een verzameling 928's bij elkaar te zien, dan is het (gratis toegankelijke) evenement vast de moeite waard om te bezoeken.