Porsche 911 GT2 RS breekt Ringrecord Snelste 911 ooit

Porsche heeft met de 911 GT2 RS een nieuw record op de weten neer te zetten. De hardcore 911 is de snelste straatlegale auto op het 20,6 kilometer lange circuit.

Porsche zegt bij de ontwikkeling van de 911 GT2 RS onder andere als doel te hebben gehad om een 'rondje' Nürburgring-Nordschleife in minder dan 7 minuten en 5 seconden af te kunnen leggen. Dat is gelukt, en hoe. De 911 GT2 RS duikt er met een tijd van 06.47,3 minuten maar liefst 17,7 tellen onder. Daarmee is de nieuwe 911-variant dus sneller dan grote broer 918 Spyder, een auto die in 6.57 minuten over de 'Ring jakkerde. Ook de Radical SR8 LM, moet zijn meerdere erkennen in de 911 GT RS. Die Engelse creatie deed 6.48 minuten over een ronde op het meer dan 20 kilometer lange circuit.

De toptijd werd neergezet met de Duitse coureur Lars Kern - testrijder van Porsche - en de Engelse scheurneus Nick Tandy - fabrieksrijder van Porsche - achter het stuur. Vijf ronden op rij wisten zij een tijd van minder dan 6.50 minuten te zetten. Porsche heeft twee 911's GT2 RS op Michelin Cup 2-banden ingezet voor de recordpoging.

De 911 GT2 RS werd in juni gelanceerd tijdens het Goodwood Festival of Speed. De hardcore 911 heeft een 700 pk en 750 Nm sterke 3,8-liter grote biturbo zescilinder boxermotor als krachtcentrale. Daarmee lanceert de achterwielaandrijver zich in 2,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Het totaalgewicht van de 911 GT2 RS ligt op 1.470 kilo.