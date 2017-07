Slideshow

Politie voert drugstest in Lang wachten wordt beloond

Er wordt al jaren gesproken over een drugstest voor verkeersdeelnemers, maar tot nu toe kwam die er niet. Daar is dit weekend verandering in gekomen.

Vanaf 1 juli kunnen verkeersdeelnemers namelijk worden gecontroleerd op drugsgebruik met behulp van een speekseltester. Daarmee is in elk geval één belofte ingelost, want vorig jaar werd al beloofd dat het medio 2017 zover zou zijn. Om te kunnen controleren, zijn er ook limieten nodig, en die zijn gelijktijdig ingevoerd voor amfetamineachtige stoffen, cocaïne, morfine, heroïne, cannabis en GHB-achtige stoffen, zo meldt de overheid. Wie verschillende drugssoorten combineert of drugs én alcohol gebruikt, kan zelf controleren of hij nog achter het stuur mag kruipen, want in die gevallen geldt er een nullimiet.

De politie kan de speekseltest gebruiken als er aanwijzingen zijn dat iemand drugs heeft gebruikt. Is de uitslag positief, dan wordt er bloed afgenomen om te zien om welke drugs en om welke hoeveelheden het gaat. De speekseltest laat slechts zien dát er verdovende middelen zijn gebruikt.