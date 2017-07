Slideshow

Politie-Porsches weer even de weg op Aan de kant voor de Rijkspolitie!

Komende zondag moet je niet gek opkijken als je ingehaald wordt door een oudere Porsche in (Rijks)politie-outfit. Er gaan namelijk zo'n veertig exemplaren tegelijk nog een keer de snelweg op!

Waar de Nederlandse politie het nu vooral moet doen met MPV's als patrouilleauto, ging het er in het verleden een stuk spectaculairder aan toe. Van 1962 tot 1996 leverde Porsche namelijk in totaal 509 auto's aan de dienders. Uitgedost in wit en oranje gingen ze de weg op en wisten ze vrijwel alle snelheidsduivels bij te houden. Het begon met de Porsche 356 Speedster, later namen de 914 en de 911 Targa en Cabriolet het stokje over.



Voor wie zich het beeld nog goed kan herinneren, zou het wel eens even schrikken kunnen worden komende zondag. Dan gaat er namelijk een stoet van zo'n veertig politie-Porsches op pad. Het doel: een vermelding in het Guiness Book of Records en geld ophalen voor de Vereniging Verkeersslachtoffers. 's Ochtends om 10.00 uur is het gezelschap te zien bij het Porsche Centrum in Heteren, waarna ze afreizen naar Lichtenvoorde.