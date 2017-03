Slideshow

Politie: Groot deel autoverhuurders malafide 'Branche in zuid-westen faciliteert criminelen'

Een enorm deel van de autoverhuurbranche in de politieregio Zeeland-West-Brabant is malafide en faciliteert de georganiseerde criminaliteit.

De politie schrijft dat in een onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd naar aanleiding van plannen van de gemeente Tilburg om een vergunningplicht in te voeren voor autoverhuurbedrijven. In de regio werden in totaal 43 autoverhuurbedrijven bezocht en bij allen werd een connectie met criminaliteit aangetoond. In de meeste gevallen ging het om gebruik van huurauto's door criminelen.

Van in totaal twaalf bedrijven werd de administratie in beslag genomen. Van hun klanten stond gemiddeld 70 tot 100 procent bekend bij de politie door een strafblad. In Tilburg huren leden van motorclubs zoals Satudarah en No Surrender op grote schaal auto's bij bedrijven, aldus de politie.

Vijf bedrijven zijn aangepakt wegens misdrijven zoals drugshandel, hennepteelt, de vondst van vuurwapens of zelfs explosieven. Van drie bedrijven denkt de politie dat ze deel uitmaken van een criminele organisatie.

De politie noemt in het rapport een aantal voorbeelden zoals de Tilburgse vestiging van Hertz die auto's verhuurde aan de internationale top van Satudarah. Bankbiljetten van 500 euro werden er als normale betaling geaccepteerd en de aanwezige pinautomaat was niet geïnstalleerd. De drie directieleden worden inmiddels officieel verdacht van witwassen.

Bij een ander bedrijf was op het moment van de controle een prominent lid van No Surrender aanwezig. In de garage stond een Harley Davidson van de club en bovendien werd een grote partij hennep gevonden.

Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg stuurde het rapport vrijdag naar de gemeenteraad. Tilburgse autoverhuurbedrijven moeten binnen enkele maanden een vergunning aanvragen. Eerder deze week vroeg burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ook om aandacht voor de kwetsbaarheid van de autobranche voor onderwereldactiviteiten. Hij sprak het vermoeden uit dat een groot deel van de tweehonderd bedrijven in deze branche in het gebied Spaanse Polder zich met criminele activiteiten bezighoudt.