Pogea Racing gaat 'next level' 405 pk voor Abarth 500

Tuner Pogea Racing heeft zich in het verleden vaker beziggehouden met de Abarth 500. Ditmaal gaat het bedrijf echter verder dan ooit te voren. De kleine Italiaan krijgt doodleuk 405 pk mee!

In 2014 rolde het Duitse Pogea Racing een aangepaste Abarth 500 naar buiten. Vermogensupgrades waren er toen in drie smaken, waarvan de duurste ruim 170 pk bood. Later, in april 2015, ging het bedrijf een stuk verder. Behalve een stoerder uiterlijk kreeg de 'schattige' Italiaan maar liefst 332 pk mee.

Dat klinkt als een goede bovengrens voor een auto die tot de allerkleinsten behoort, maar daar denkt Pogea toch echt anders over. Daarom lanceert het bedrijf nu een versie die maar liefst 405 pk en 445 Nm op de wielen zet. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt de nog altijd 1,4-liter metende motor volledig aangepast. Een grotere turbo, een andere nokkenas, andere injectoren en een betere koeling zijn slechts enkele onderdelen van de enorme lijst met aanpassingen. Volgens Pogea is er dan ook vier jaar over gedaan om het Fiat-blokje in deze staat te krijgen en bleef er in die tijd vrijwel geen onderdeel in originele staat. De 'Ares' gedoopte super-500 knalt dankzij deze motor in 4,1 seconden van 0 naar 100 en heeft een top van 288 (!) km/h.

Hoewel niemand dat soort cijfers van een 'Fiat' 500 verwacht, is ook aan de buitenkant direct duidelijk dat dit niet zomaar een 500-tje is. Een wide-bodykit met gigantische wielkasten, een al even omvangrijke voorbumper, indrukwekkende luchtinlaten en dito wielen laten daar geen twijfel over bestaan. Ook de achterlichten zijn anders: Pogea krijgt het voor elkaar om het binnenste gedeelte, dat sinds de facelift ogenschijnlijk 'plaatwerk' is, weer bij de lampen te betrekken.