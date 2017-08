Slideshow

Platform Nissan Leaf vormt basis voor meer EV's Elektrische cross-over op komst

Nissan trekt nog dit jaar het doek van de volledig nieuwe tweede generatie Leaf. De technische basis van die EV gaat gebruikt worden voor meer elektrische modellen van Nissan.

Het heeft er namelijk alle schijn van dat Nissan een cross-over met Leaf-DNA op de markt brengen. Dat blijkt uit berichtgeving van het Engelse Autocar. Volgens het medium heeft Nissan deze week in Maleisië een patentaanvraag ingediend voor modelnaam Terra. Graven we even in ons geheugen, dan herinneren we ons een studiemodel met diezelfde naam.

De Terra Concept was namelijk een concept-car die Nissan tijdens de Autosalon van Parijs in 2012 aan de wereld voorstelde. De Terra Concept beschikte over een brandstofcel, maar zal eenmaal op de markt 'gewoon' gebaseerd zijn op de tweede generatie Leaf. Voor dat laatste model wordt ingezet op een 60 kWh groot accupakket waarmee een actieradius van 500 kilometer mogelijk moet kunnen zijn.