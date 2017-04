Slideshow

Piëch verkoopt zijn aandelen VW Stukken oud-topman naar familie

Voormalig bestuursvoorzitter van Volkswagen Ferdinand Piëch heeft maandag een groot deel van zijn aandelen in de automaker verkocht. De stukken gaan over naar leden van de families achter de automaker, Porsche en Piëch. Het is niet bekend hoe groot het belang is dat Piëch van de hand deed.

Ferdinand Piëch had 14,7 procent van de stukken Porsche SE in handen. Die houdstermaatschappij heeft weer een meerderheid van het stemrecht in Volkswagen. De 79-jarige Piëch is de kleinzoon van Ferdinand Porsche, die aan de wieg stond van Porsche en Volkswagen.

De oud-bestuursvoorzitter heeft zich de afgelopen tijd niet populair gemaakt bij zijn familie. Zo maakte hij zijn neef Wolfgang Porsche, maar ook andere leden van de raad van toezicht van Volkswagen verdacht. Piëch stelde onder meer dat de leiding van Volkswagen al langer afwist van het emissieschandaal bij de automaker dan ze zelf zei.