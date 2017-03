Slideshow

Peugeot: 'Weinig overlap met Opel' Duitse merk 'mooie aanvulling'

Nu Opel wordt overgenomen door PSA, zou de angst kunnen ontstaan dat het Duitse merk klanten gaat wegsnoepen bij z’n kersverse concerngenoten Peugeot, Citroën en DS. PSA is daar zelf niet zo bang voor: het Duitse merk zou een mooie aanvulling zijn op het bestaande Franse aanbod.

Dat komt om te beginnen doordat Opel sterk is in landen waar Peugeot en Citroën dat juist niet zijn, meldt Robert Peugeot, wiens familie een flink aandeel heeft in PSA, tegenover Automotive News Europe. Behalve Opels thuismarkt Duitsland is Engeland, waar het merk als Vauxhall te boek staat, daar een voorbeeld van. Peugeot denkt dat de merken Peugeot, Citroën, DS en Opel samen veel beter in staat zijn om 'de wereld te veroveren' dan zonder de Duitse tak en wil dus verder kijken dan de markten waar 'zijn' concern nu actief is.

Dat sommige Opels evengoed in het vaarwater van Peugeot-modellen zitten, bewijst de Astra die het deze week in AutoWeek opneemt tegen onder meer een 308. Ook het feit dat de merken goed kunnen samenwerken, is echter al aangetoond: de Opel Crossland X stoelt op PSA-techniek en de toekomstige Grandland X is niets meer of minder dan een 3008 met Opel-uiterlijk.