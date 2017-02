Slideshow

Peugeot (PSA) doet bod op Proton PSA Group strijdt met Geely om overname

PSA Group heeft bevestigd dat het een bod heeft gedaan op het Maleisische Proton.

Gisteren hoorden we nog van een bod op Proton vanuit China, toen er geruchten opdoken dat Geely op Proton aast. Nu blijkt PSA ook geïnteresseerd te zijn, meldt Automotive News. Een woordvoerder laat de wereld weten dat het concern al een bod heeft geplaatst. Met de overname van Proton kan PSA de aanwezigheid in Azië verder uitbreiden. Proton heeft diverse productiefaciliteiten, bestemd voor de lokale markt. In het meerjarenplan van PSA staat dat het in 2021 1 miljoen auto's wil hebben verkocht in China en Zuid-Oost Azië. Het bod lijkt dus vooral in lijn met dat doel, hoewel met een eventuele overname ook Lotus in handen van PSA komt.



Er is de laatste tijd veel nieuws over het uitbreiden van PSA Group. Zo hoorden we vorige week nog dat het Ambassador over heeft genomen van Hindustan Motors. Belangrijker voor Europa is de interesse van het concern in Opel. Vorige week kwamen de CEO's van General Motors en PSA Group samen om een eventuele overname te bespreken. Morgen brengt het Franse concern de jaarcijfers van 2016 naar buiten, waarbij er hopelijk ook meer duidelijk wordt over Opel.