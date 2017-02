Slideshow

Peugeot licht Instinct Concept toe Autonoom met hybride aandrijflijn

Peugeot heeft digitaal het doek maar alvast van de Instinct Concept getrokken.

Afgelopen weekend konden we dankzij een gelekte foto onze eerste blik werpen op de Peugeot Instinct Concept. Hoewel de publieke onthulling pas in Genève plaatsvindt, heeft Peugeot besloten de auto nu al digitaal volledig met ons te delen.



De Instinct Concept laat Peugeot's toekomstvisie op het gebied van autonoom rijden zien. Via cloudservice Samsung Artik past de auto zich op de bestuurder aan. Wanneer je bijvoorbeeld gaat hardlopen met een smartwatch om, kan de auto voorstellen je zelf terug naar huis te rijden. Mocht je zin hebben om even rustig bij te komen, dan kun je via het 9,7-inch multimediascherm in de digitale i-Cockpit aangeven dat de stoelen volledig platgelegd worden. De Instinct kan op basis van je aan de cloud gelinkte agenda precies zien wanneer je ergens naartoe gebracht moet worden. Je kunt dan instappen en de auto brengt je direct naar de juiste bestemming.



Wie liever zelf het stuur in handen neemt, kan kiezen voor een sportieve rijervaring of juist een ontspannen rit via de rijmodi Drive Boost en Drive Relax. Ook autonoom is er voor twee verschillende rijstijlen te kiezen onder de noemers Autonomous Sharp en Autonomous soft. Over de aandrijflijn is Peugeot nog beknopt; de Instinct is een 300 pk sterke plug-in hybride met vierwielaandrijving. In Genève kunnen we de auto in levenden lijve van dichtbij bekijken!