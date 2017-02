Slideshow

Peugeot gaat in Kenia produceren 508 bijt het spits af

Autofabrikanten krijgen de Keniaanse markt in het vizier. Vandaag is het de PSA Groep die aankondigt in het Afrikaanse land te gaan produceren.

De PSA Group start dit jaar nog met de productie van de Peugeot 508 in Kenia. In juni moeten de eerste exemplaren van de band lopen. In een later stadium voegt Peugeot de 3008 toe aan zijn Keniaanse portfolio. Jaarlijks moeten zo'n 1.000 auto's gebouwd worden "[...] om aan de Keniaanse vraag te voldoen."

In het in de hoofdstad Nairobi gelegen presidentiële huis werd een overeenkomst getekend tussen de PSA Groep en URYSIA, de Keniaanse importeur en distributeur van Peugeot. Het is niet voor het eerst dat Peugeot in Kenia produceert. Tussen 1974 en 2002 was het concern al in het land actief.

Vorig jaar was het Volkswagen dat een overeenkomst tekende die de deur opende om in Kenia auto's te gaan bouwen. Volkswagen zal in de nabij Nairobi gelegen stad Thika de Polo Vivio produceren.