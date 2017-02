Slideshow

'Peugeot aast op Opel en Vauxhall' Wellicht komende week al rond

PSA Peugeot Citroën aast op de overname van Opel en zustermerk Vauxhall. Dat melden diverse media dinsdag op basis van ingewijden.

Die overname van de Europese divisie van General Motors zou in de komende weken al rond kunnen komen, aldus de bronnen. Een combinatie van de bedrijven zou zo'n 16 procent van de Europese automarkt in handen krijgen. Daarmee zou Renault, als huidige nummer twee van Europa na Volkswagen, opzij worden gezet.

PSA zou de overname onder meer overwegen om toegang te krijgen tot bepaalde technologie op het gebied van elektrisch rijden. Ook zouden er veel voordelen ontstaan door gezamenlijk onderdelen in te kopen. Voor GM zou de verkoop een redelijk ongeschonden vertrek kunnen betekenen uit Europa, waar de prestaties sinds het Britse brexitreferendum en de val van het pond onder druk staan.

General Motors nam in 1929 een meerderheidsbelang in Opel, toen het merk naar de beurs ging, om het vanaf 1931 volledig in handen te krijgen. Vauxhall zit al sinds 1925 in het Portfolio van de Amerikaanse autogigant. Sinds 1980 lopen de modellengamma's van beide merken grotendeels parallel, maar ook in de vroege jaren zeventig was een aantal Vauxhalls grotendeels identiek aan modellen van Opel.

Peugeot nam in 1978 de noodlijdende Europese tak van Chrysler over, met het nieuwe merk Chrysler/Simca als resultaat, later werd de oude merknaam Talbot daar voor afgestoft. Het werd geen successtory en in 1987 ging de stekker eruit.

Woordvoerders van de concerns waren niet direct bereikbaar voor een reactie.